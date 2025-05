La volta buona LDA e il dramma della malattia | Non si capiva cosa fosse

LDA, il giovane talento che sta conquistando il cuore degli italiani, si è raccontato a La Volta Buona di Caterina Balivo. Oltre alla sua carriera brillante, ha condiviso il dramma della malattia che ha segnato la sua vita. Questa sincerità lo rende ancora più autentico in un’industria musicale spesso superficiale. Scopri come le sue esperienze lo abbiano trasformato in un'artista completo, capace di toccare le corde più profonde dell’anima.

LDA, all'anagrafe Luca D'Alessio, non conquista solo per le sue doti artistiche ma soprattutto per l'autenticità che lo contraddistingue. E l'artista è stato ospite a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1, dove ha ripercorso le tappe della sua passione per la musica, raccontando con sincerità gli esordi, quando il canto era ancora una passione da tenere nascosta. "Quando giocavo a calcio ero felice ma nella mia testa cantavo; ho giocato fino ai 15-16 anni". Quel sogno musicale, coltivato con discrezione, accompagnava il figlio di Gigi D'Alessio anche fuori dagli studi di registrazione.

