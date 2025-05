La voce del soprano crossover Julia Burduli per l’Intronizzazione della Madonna della Pace a Giugliano

Giugliano in Campania si prepara a un evento straordinario: l'intronizzazione della Madonna della Pace, compatrona della città. La cerimonia, carica di emozione e spiritualità, avrà come protagonista il soprano crossover Julia Burduli, il cui talento saprà incantare i cuori dei presenti. Questo momento non è solo un tributo religioso, ma un richiamo al valore della pace in un’epoca di sfide collettive. Non perdere l’occasione di essere parte di questa magia!

Giugliano in Campania. La città di Giugliano si prepara a vivere un momento di profonda spiritualità e grande emozione con la cerimonia di intronizzazione della Madonna della Pace compatrona della città. Un evento, quello di questa sera, che sarà impreziosito dalla partecipazione straordinaria del soprano crossover di fama internazionale, Julia Burduli, nota per la sua .

