la vocazione precoce di leone xiv

Il futuro della Chiesa si tinge di globalizzazione con Leone XIV, il primo papa che incarna la diversità del mondo contemporaneo. Nato in un periodo di cambiamenti radicali, Robert Francis Prevost porta con sé una visione moderna e inclusiva. La sua storia, da statunitense a peruviano, riflette la crescente interconnessione culturale. Sarà lui a tracciare una nuova rotta per una fede che abbraccia il mondo? Scopriamo insieme il suo cammino.

Nato il 4 settembre 1955, nel tempo oggi ricordato per il boom economico e le rivoluzioni culturali, statunitense di nascita, ma dal 2015 con un secondo passaporto peruviano, Robert Francis Prevost (la pronuncia corretta è 'Prì-vost', all'inglese e con la 't' sfumata) si può definire a buon diritto il primo papa della globalizzazione nella storia della Chiesa, non soltanto per il ministero ecclesiastico svolto in diverse parti del mondo, ma anche per le sue radici familiari. Infatti, pur essendo nato a Chicago in Illinois da genitori americani, le origini della madre Mildred Agnes Martínez sono caraibico-spagnole, mentre quelle del padre Louis Marius sono italo-francesi.