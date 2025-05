La vita può allontanarci l’amore continuerà Valentina Tolomei folla commossa ai funerali

Un addio straziante a Valentina Tolomei ha unito una comunità intera, che ha risposto con emozione e solidarietà. La sua tragica morte, causata da un automobilista in stato di ebbrezza, riporta all'attenzione il drammatico tema della sicurezza stradale. Sotto lo slogan “Brilla per noi”, gli amici hanno reso omaggio a una giovane vita spezzata, ricordandoci che l'amore e la memoria possono illuminare anche i momenti più bui. Non dimentichiamo!

Capannori (Lucca), 31 maggio 2025 – Tantissima gente fuori e dentro la chiesa di Capannori per l’ultimo saluto a Valentina Tolomei, la 17enne travolta e uccisa dall’auto guidata da un 29enne sotto effetto di alcol e stupefacenti. La bara bianca trasportata dagli amici e una maglietta con la scritta “Brilla per noi”, ma anche tanti striscioni e palloncini rosa. Una comunità sconvolta dal dolore per la perdita di una ragazza molto conosciuta e apprezzata. “La vita può allontanarci, l’amore continuerà”. E ancora: “Il tuo sorriso resterà sempre nei nostri cuori”. Valentina Tolomei stava tornando a casa nella notte tra sabato 24 e domenica 25 maggio, quando l’auto guidata da un giovane del luogo l’ha centrata in pieno senza lasciarle scampo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “La vita può allontanarci, l’amore continuerà”. Valentina Tolomei, folla commossa ai funerali

Valentina Tolomei, la lettera dei compagni di classe. “Dacci la forza di andare avanti, stellina”

La scomparsa di Valentina Tolomei, giovane promessa dalla vita fulminea, ha scosso profondamente la comunità di Lucca.