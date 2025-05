La Virtus parte con il piede giusto | un canestro di Shengelia doma l' Olimpia Milano in gara1

La Virtus Bologna avvia la semifinale Scudetto con un colpo da maestro: Toko Shengelia si erge a protagonista, strappando la vittoria all'Olimpia Milano in un finale mozzafiato. In un momento storico per il basket italiano, dove l'intensità delle sfide è alle stelle, la capacità di brillare nei momenti cruciali fa la differenza. Non perdere l'opportunità di seguire questo emozionante capitolo della stagione: ogni partita è una storia da raccontare!

L’Olimpia Milano aveva in mano gara 1 della semifinale Scudetto dopo una battaglia di 40 minuti in cui l’inerzia ha cambiato sponda tante volte. Poi però è salito in cattedra Toko Shengelia. Sul piĂą tre per gli ospiti, a 36 secondi dalla fine, segna due volte, la seconda con una prodezza e decide. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - La Virtus parte con il piede giusto: un canestro di Shengelia doma l'Olimpia Milano in gara1

La Virtus Bologna, guidata da Shengelia e Hackett, si rimette in carreggiata nei playoff contro l'Olimpia Milano, dimostrando grande determinazione.

Segnala bolognatoday.it: Sul più tre per gli ospiti, a 36 secondi dalla fine, Toko segna due volte, la seconda con una prodezza, e decide la sfida: la cronaca e il tabellino ...

Basket, serie A: un monumentale Shengelia regala gara 1 delle semifinali alla Virtus

msn.com scrive: Bologna piega Milano 68-67 al termine di una gara mozzafiato. Il georgiano chiude a quota 18 punti, di cui 4 mandati a bersaglio nell'ultimo e decisivo minuto. Pesantissimo lo 0/2 in lunetta finale di ...

