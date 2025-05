La vedova nera | la scioccante storia vera dietro al film Netflix

La storia di "La vedova nera" va oltre il film: dietro le finzioni si cela una realtà agghiacciante. Il 16 agosto 2027, la vita di Antonio Navarro Cerdán, ingegnere di 36 anni, viene stravolta da un'aggressione brutale in un quotidiano mattino spagnolo. Questa vicenda vera ci ricorda quanto il crimine possa sconvolgere l'ordinarietà. Un tema sempre attuale che invita a riflettere sulle tenebre che si nascondono dietro le app

La mattina del 16 agosto 2027, Antonio Navarro Cerdán, ingegnere industriale di 36 anni, lasciava casa per andare a lavorare a Valencia, in Spagna. Viveva nel quartiere di Patraix con la moglie, María Jesús Moreno Cantó, nota come Maje. Antonio non avviò nemmeno l'auto: fu aggredito in un'imboscata nel garage del palazzo da un uomo che di era nascosto tra i veicoli. Accoltellato al petto, morì sul posto. Fin dall'inizio, la polizia escluse la rapina come movente dell'aggressione: non era stato rubato nulla. Il caso prese rapidamente una piega oscura, rivelando un complotto attentamente orchestrato, che aveva al suo centro la vedova Maje.