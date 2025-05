La truffa del secolo GNL Russo in Europa dagli Stati Uniti a prezzo maggiorato l' Italia lo paga il quadruplo di prima

La truffa del secolo! L'Europa si trova a pagare un prezzo quadruplo per il GNL russo, ora acquistato attraverso gli Stati Uniti. Un paradosso che mette in luce la complessitĂ delle attuali dinamiche energetiche globali. Mentre il continente cerca soluzioni per la crisi energetica, questa scelta potrebbe rivelarsi un passo indietro. SarĂ davvero questo il futuro dell'energia europea? Scopri di piĂą su come queste decisioni influenzano le nostre bollette.

L'Ue acquista GNL Russo tramite gli Usa a prezzo maggiorato. Reuters conferma le anticipazioni de Il Giornale d'Italia Nei giorni scorsi l’agenzia di stampa Reuters, confermando le anticipazioni de Il Giornale d'Italia, ha pubblicato un'indiscrezione secondo la quale Washington avrebbe avviat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "La truffa del secolo", GNL Russo in Europa dagli Stati Uniti a prezzo maggiorato, l'Italia lo paga il quadruplo di prima

Scrive informazione.it: Nei giorni scorsi l’agenzia di stampa Reuters, confermando le anticipazioni de Il Giornale d'Italia, ha pubblicato un'indiscrezione secondo la quale Washington avrebbe avviato colloqui con Mosca per r ...

L'Europa ha un problema da risolvere con il Gnl russo

Come scrive ilfoglio.it: Mentre in Russia l’industria del gas tradizionale via tubo è in grosse difficoltà (leggi Gazprom), quella del gas naturale liquefatto (Gnl) ha registrato un anno positivo. Secondo il ...

GNL russo escluso dalle sanzioni UE/ Politico: “Colpiranno solo la flotta ombra di petroliere e l’alluminio”

Secondo ilsussidiario.net: Insomma, in merito al GNL russo sono state ampiamente disattese le speranze più volte riportate da numerosi diplomatici di 10 differenti paesi – oltre alla già citata Svezia, figuravano anche ...