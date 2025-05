La trasformazione di Chiara Ferragni in copertina | extension tra i capelli per una chioma da dea

Chiara Ferragni non smette mai di sorprendere! La sua recente apparizione sulla copertina di Cosmopolitan Turchia, con un hair look da dea grazie alle extension, non è solo una dichiarazione di stile, ma segna un trend sempre più forte: la trasformazione personale attraverso i capelli. In un’epoca in cui l'immagine è tutto, Chiara ci ricorda quanto possa essere potente l'aspetto esteriore. Scopri di più su questa evoluzione iconica!

Chiara Ferragni ha conquistato una nuova copertina, quella dell'edizione turca di Cosmopolitan. In quanti hanno notato l'inedito hair look con le extension?.

“Finita la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, lei è incazza** come poche volte prima”: l’indiscrezione sul sito MowMag

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati, e la fashion blogger è "incazzata come poche volte" secondo indiscrezioni riportate da MowMag.

Si legge su fanpage.it: A fare la differenza nel look di Chiara sono stati i capelli: si è affidata all'hairstylist Davide Cichello che, oltre a tagliarle le punte rovinate, le ha anche rinnovato l'acconciatura con delle ...

Come scrive msn.com: Bellissima e molto diretta: Chiara Ferragni è stata protagonista di una bella intervista a Cosmopolitan Turchia che le è valsa la copertina.