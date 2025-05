La stretta di Mantovano | via la scorta dei servizi agli ex premier Renzi | Vendetta per mie critiche al governo

La decisione di revocare la scorta ai former premier, come Renzi, segna un cambio di rotta nel panorama politico italiano. Questa mossa, vista da alcuni come una vendetta per le critiche all'attuale governo, riflette un clima di crescente tensione. Interessante notare come la sicurezza dei leader politici possa diventare un campo di battaglia ideologico, in un'epoca in cui il dibattito pubblico è sempre più acceso e polarizzato. Cosa ne pensate?

Niente più scorta dei servizi segreti per gli ex presidenti del Consiglio a partire dal 2026, ma solo la protezione disposta dal ministero dell’Interno. La notizia è stata data venerdì dal quotidiano Il Foglio, che ha pubblicato la lettera con cui Alfredo Mantovano, sottosegretario a palazzo Chigi e autorità delegata all’intelligence, comunica la stretta. Tra gli ex premier ancora in vita, la novità interessa Paolo Gentiloni, Matteo Renzi, Mario Monti, Romano Prodi e Massimo D’Alema, che beneficiavano della scorta “mista”, mentre Mario Draghi e Giuseppe Conte sono già tutelati solo da quella del Viminale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La stretta di Mantovano: via la scorta dei servizi agli ex premier. Renzi: “Vendetta per mie critiche al governo”

La decisione di Meloni e Mantovano: "Dal 2026 via la scorta dei Servizi segreti agli ex premier"

Il governo Meloni segna un cambio di rotta: dal 2026, gli ex premier perderanno la scorta dei servizi segreti.

Stretta di Mantovano: via scorta 007 a ex premier. Ira di Renzi

Secondo ilsole24ore.com: Dal 2026 via la scorta dei Servizi segreti agli ex premier per i quali resterà esclusivamente il dispositivo predisposto e curato dal ministro dell’Interno. Lo anticipa la versione online de Il Foglio ...

Governo, Mantovano prepara la stretta: "Niente più scorta degli 007 agli ex premier"

Secondo msn.com: Dal 2026 sarà rimossa la scorta dei Servizi segreti agli ex premier, per i quali resterà solo quella curata dal Viminale. Renzi su tutte le furie.

Mantovano toglie la scorta agli ex premier, polemica Renzi: “Vendetta contro di me”

informazione.it scrive: SEN. RENZI (IV) * SCORTE EX PRESIDENTI CONSIGLIO: «LA MIA LETTERA RISERVATA CHE AVEVO INVIATO A MANTOVANO E MELONI STAMANI, SIAMO NELLE MANI DI PERSONE PERICOLOSE» ...