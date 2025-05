La spiaggia di Zaiana preda dell' abusivismo l' allarme del WWF | Bonificare presto tutta la baia

La spiaggia di Zaiana, gioiello del Gargano, è minacciata dall'abusivismo che devasta il suo splendore. Il WWF lancia un grido d'allerta: è tempo di agire per tutelare questo angolo di paradiso. In un periodo in cui la sostenibilità è al centro dell'agenda globale, preservare la bellezza naturale diventa un dovere collettivo. La domanda è: quanto ancora possiamo permettere che questa indifferenza continui?

Il WWF Foggia torna sul 'Caso Zaiana', dopo l'ennesimo episodio di abusivismo nella baia presente nel territorio di Peschici, all'interno del Parco Nazionale del Gargano. "Un vero e proprio scempio ambientale, perpetrato nell'indifferenza generale e sotto gli occhi di tutti da oltre dieci anni.

