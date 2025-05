La ’Speranza’ Il Duomo svela i suoi capolavori

Dal 27 giugno al 31 luglio e dal 18 agosto al 15 ottobre, il Duomo di Siena si trasforma in un palcoscenico di bellezza. In occasione del Giubileo, il pavimento marmoreo svela la sua storia cinquecentennale con l’emozionante opera della Speranza, realizzata da Leopoldo nel 1870. Questo evento non è solo un viaggio nell’arte, ma un invito a riscoprire il legame profondo tra cultura e spiritualità. Non perdere l’opportunità di ammirare

Cinquecento anni di storia artistica, religiosa e culturale raccontati in un’opera incredibile. In occasione del Giubileo, dal 27 giugno al 31 luglio e dal 18 agosto al 15 ottobre, la Cattedrale di Siena torna a scoprire il suo magnifico pavimento marmoreo. Per l’occasione sarà visibile, per la prima volta, la Speranza eseguita nel 1870 da Leopoldo Maccari, Giuseppe e Antonio Radichi su cartone di Alessandro Franchi. La tarsia è di solito coperta, anche durante la scopertura ordinaria del pavimento, per permettere l’accesso alla Cappella del Voto, spazio sacro destinato al raccoglimento e alla preghiera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La ’Speranza’. Il Duomo svela i suoi capolavori

Siena, pavimento del Duomo: nell'anno del Giubileo, si vede "La Speranza" di Alessandro Franchi

Quest’anno, il Giubileo porta una luce nuova su Siena e il suo Duomo. Fino a venerdì, un tour esclusivo ti permette di vivere la Cattedrale in un'atmosfera magica, tra luci e preparativi.

