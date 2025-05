La Siria firma un accordo energetico con aziende del Qatar Turchia e USA

La Siria sigla un accordo energetico con Qatar, Turchia e USA, un passo cruciale per la rinascita del paese dopo 14 anni di guerra. Mentre la popolazione affronta fino a 20 ore al giorno senza elettricitĂ , questo accordo rappresenta non solo una speranza per il futuro, ma anche una mossa strategica in un contesto geopolitico in evoluzione. SarĂ interessante vedere se questa cooperazione segnerĂ l'inizio di una nuova era di stabilitĂ per la regione.

La Siria firma un accordo energetico con aziende del Qatar, della Turchia e degli USA. La guerra civile siriana, durata 14 anni, ha distrutto la rete elettrica, lasciando la popolazione senza elettricità per un massimo di 20 ore al giorno.

Siria, Trump si schiera col regime di al-Jolani e revoca le sanzioni, in cambio “firma accordi di Abramo e normalizzazione rapporti con Israele” - VIDEO

In un incontro storico a Riad, Donald Trump si schiera con il regime di al-Jolani, presidente ad interim della Siria, revocando sanzioni in cambio di accordi di normalizzazione con Israele.

Inviato Usa Barrack in Siria: firmato accordo energetico da 7 mld Usd

Riporta askanews.it: Damasco, 29 mag. (askanews) – L’inviato speciale statunitense per la Siria si fa fotografare davanti a una bandiera americana nel giardino della residenza dell’ambasciatore statunitense a Damasco, ins ...

US Envoy Barrack to Syria: $7 Billion Energy Deal Signed

Si legge su sport.quotidiano.net: Damasco, 29 mag. (askanews) - L'inviato speciale statunitense per la Siria si fa fotografare davanti a una bandiera americana nel giardino della residenza dell'ambasciatore statunitense a Damasco, ins ...

Siria, la fine delle sanzioni Usa fa bene a energia e trasporti: il sogno è l’Alta velocità tra Istanbul e la Mecca

Riporta ilfattoquotidiano.it: La recente revoca d’«importanza storica», come l’ha definita il presidente turco Recep Tayyip Eddogan, delle sanzioni economiche alla Siria da parte dell’amministrazione Trump ha iniziato a dare i pro ...