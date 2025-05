La sinistra va in piazza per Gaza il governo resta fermo La nuova puntata di “A Microfoni Spenti”

La sinistra scende in piazza per Gaza, mentre il governo mantiene una posizione ferma. Nella nuova puntata di "A microfoni Spenti", esploriamo le motivazioni dietro la manifestazione del 7 giugno a Roma, un evento che si inserisce in un contesto di crescente mobilitazione sociale. Scopriremo anche le reazioni alle parole del ministro Tajani. Un'occasione imperdibile per capire le tensioni attuali!

Nella nuova puntata di "A microfoni Spenti" vi sveliamo obiettivi, speranze e difficoltà della manifestazione convocata da Pd, M5S e Avs il prossimo 7 giugno a Roma per Gaza. E raccontiamo le reazioni all'informativa che sul tema ha tenuto in parlamento il ministro degli Esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La sinistra va in piazza per Gaza, il governo resta fermo. La nuova puntata di “A Microfoni Spenti”

Israele, prime fasi nuova offensiva nella Striscia di Gaza

Israele ha avviato la nuova offensiva nella Striscia di Gaza, denominata 'Carri di Gedeone'. L'esercito, come riportato da 'The Times Of Israel', ha iniziato attacchi estesi e mobilitato diverse forze per raggiungere obiettivi strategici, intensificando così il conflitto nella regione.

