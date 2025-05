La sindrome degli amori passati remake italiano del film con Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico la coppia Anna e Marco di Don Matteo

La magia degli amori perduti torna sul grande schermo! A giugno partiranno le riprese del remake italiano de "La sindrome degli amori passati", con i brillanti Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico nei panni di Anna e Marco. Questo progetto, prodotto da Wildside, promette di esplorare la nostalgia e il potere dei ricordi in un’epoca in cui l’amore è sempre più digitalizzato. Un’occasione imperdibile per riflettere sulle relazioni nel mondo contemporaneo!

La sindrome degli amori passati avrà un remake italiano. Inizieranno a giugno le riprese del film diretto da Chiara Malta e remake del film belga “Le Syndrome des amours passées”. La sceneggiatura è scritta da Elisa Casseri e Carlotta Corradi. Prodotto da Sonia Rovai con Claudio Falconi per Wildside, società del gruppo Fremantle, e da PiperFilm, che lo distribuirà nelle sale italiane e all’estero nel 2025. La sindrome degli amori passati trama completa. “La sindrome degli amori passati” è una commedia sentimentale franco-belga del 2023 diretta da Ann Sirot e Raphaël Balboni. Il film racconta la storia di Sandra e Rémy, una coppia che desidera avere un figlio ma scopre di essere affetta da una rara condizione chiamata “sindrome degli amori passati”. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - La sindrome degli amori passati remake italiano del film con Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, la coppia Anna e Marco di Don Matteo

