La sindaca di Genova Silvia Salis lascerà in garage la lussuosa Lamborghini? Mai avuta

La sindaca di Genova, Silvia Salis, fa parlare di sé non solo per la sua elezione, ma anche per il suo rifiuto di una lussuosa Lamborghini. In un momento in cui la crescita sostenibile e l’equità sociale sono al centro del dibattito politico, la scelta della sindaca di mettere da parte un simbolo di opulenza risuona come un forte messaggio. Un segnale chiaro: la politica deve tornare vicino ai cittadini. Chi ha detto che il potere è solo lusso?

A seguito dell’ elezione di Silvia Salis a sindaca di Genova, ha iniziato a circolare una sua foto a bordo di una lussuosa Lamborghini. Secondo la narrazione riportata in alcuni post, l’auto sarebbe di sua proprietà. L’obiettivo è quello di attaccarla, sostenendo che un politico di sinistra non dovrebbe permettersi certi lussi mentre molti cittadini faticano ad arrivare a fine mese. In realtà, l’auto non è mai stata sua. Per chi ha fretta. La foto è vera e ritrae veramente l’attuale sindaca di Genova Silvia Salis.. Si tratta di una foto scattata durante un test drive. Non è mai stata di sua proprietà. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - La sindaca di Genova Silvia Salis lascerà in garage la lussuosa Lamborghini? Mai avuta

Chi è Silvia Salis, campionessa diventata sindaca di Genova. Difese il marito Fausto Brizzi: "Molestie? Contro di lui il nulla"

Silvia Salis, ex campionessa di lancio del martello e candidata del campo progressista, si appresta a diventare la nuova sindaca di Genova, sua città natale.

Salis proclamata sindaca di Genova, da oggi al lavoro

Silvia Salis, la forza del martello e della politica: l’atleta che ha conquistato Genova

Elezioni comunali a Genova, Silvia Salis del centrosinistra è la nuova sindaca. Risultati

