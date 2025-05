La serie britannica che sorprende nel 2025

Nel 2025, la serie britannica "Code of Silence" sta rivoluzionando il genere crime con un approccio mai visto prima. Questa produzione di ITV, firmata da Catherine Moulton, non solo racconta storie avvincenti, ma offre anche una rappresentazione autentica della disabilità e delle esperienze sensoriali. In un'epoca in cui l'inclusività è al centro del dibattito culturale, "Code of Silence" si fa portavoce di una narrazione che sfida le convenzioni, invitando tutti a rif

serie televisiva britannica "Code of Silence": un nuovo approccio alla narrazione crime. Nel panorama delle produzioni dedicate al genere crime, si distingue per il suo modo innovativo di rappresentare la disabilità e l'esperienza sensoriale. La serie "Code of Silence", realizzata dalla rete ITV e creata da Catherine Moulton, ha saputo catturare l'attenzione grazie a un approccio che combina elementi umani, sociali e formali. Questa produzione si differenzia per aver portato in primo piano una protagonista sorda, interpretata da Rose Ayling-Ellis, offrendo uno sguardo autentico e privo di retorica sulla condizione di chi vive senza udito.

