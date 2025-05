La seconda svolta di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis sorprende ancora: il presidente del Napoli annuncia un futuro "vincente" e i numeri parlano chiaro. Con le sole vendite delle magliette ha già finanziato l'acquisto di Scott M. Questo è il segno di un calcio che non si ferma mai, dove l'intelligenza imprenditoriale gioca un ruolo fondamentale. Riuscirà De Laurentiis a trasformare l'entusiasmo del tifoso in risultati sul campo? La risposta potrebbe cambiare il volto del Napoli.

"È asciuto pazzo 'o padrone", diremmo con il vecchio adagio. Anzi no, il padrone è lucidissimo stavolta ed è Aurelio De Laurentiis. In diverse dichiarazioni ha ripetuto il termine "Napoli vincente". Sì, perché due conti li ha fatti dopo che con le sole magliette vendute ha ricavato i soldi dell'acquisto di Scott McTominay. Se per 15 anni la gestione del bilancio con acquisti, Europa e poi plusvalenze ha consolidato il bilancio la vittoria di due anni fa e quella di quest'anno misurano le possibilità di business dell'azzurro che vince. In fondo un anno fa, dopo il disastro del decimo posto, il germinal della svolta arrivò proprio ingaggiando Antonio Conte.

