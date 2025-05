La scossa delle crisi e l' Italia che cresce senza accorgersene | l' editoriale del direttore Napoletano

In un momento in cui il mondo è scosso da crisi economiche e sociali, l’Italia si dimostra resiliente e sorprendentemente in crescita. Le agenzie di rating migliorano il loro giudizio, mentre il PIL pro capite segna un incremento significativo. Questo suggerisce che, nonostante le difficoltà, il Bel Paese sta costruendo le fondamenta per un futuro più solido. È il momento di scoprire come l'Italia possa emergere come leader nel panorama europeo!

Tutte le principali agenzie di rating hanno migliorato il giudizio sull'Italia nelle ultime due sessioni di esame. La Commissione europea ha certificato che il prodotto interno lordo pro capite.

