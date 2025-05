La scienza rivela come la routine familiare sia un trampolino per il successo professionale

La scienza ci sorprende ancora: la routine familiare si rivela un trampolino di lancio per il successo professionale! La ricerca del professor Yasin Rofcanin dell'Università di Bath dimostra come le attività quotidiane in famiglia possano potenziare le nostre performance lavorative. Questo cambiamento di paradigma invita a ripensare l'equilibrio tra vita privata e carriera, sottolineando che la felicità domestica alimenta la produttività. Un motivo in più per valorizzare il tempo con i propri cari!

Per anni, abbiamo considerato casa e lavoro come sfere separate, spesso in conflitto. Eppure, una ricerca rivoluzionaria condotta dal professor Yasin Rofcanin dell'Università di Bath ribalta questa prospettiva: le attività domestiche, la routine familiare, non solo migliorano la vita domestica, ma diventano un motore per il successo professionale. Pubblicato sul Journal of Occupational and Organizational Psychology, lo studio dimostra che riorganizzare routine, ridistribuire responsabilità o ottimizzare la gestione domestica sviluppa competenze trasferibili sul lavoro, innescando un circolo virtuoso di innovazione e adattabilità.