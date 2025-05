La scaletta del concerto di Radio Kiss Kiss 2025 a Napoli | l’ordine dei cantanti e gli orari

Questa sera, Napoli si accende con Kiss Kiss Way 2025! In Piazza del Plebiscito, il palco ospiterà artisti straordinari come Serena Brancale, Tananai e Francesca Michielin, portando la musica pop a un nuovo livello. Questo evento non è solo un concerto, ma un’occasione unica per vivere la magia della musica dal vivo in uno dei luoghi più iconici d’Italia. Non perdere l'opportunità di far parte di questa festa!

Questa sera, sabato 31 maggio 2025, partirà Kiss Kiss Way 2025, il tour ufficiale di Radio Kiss Kiss in Piazza del Plebiscito a Napoli dalle ore 21. Sarà possibile assistere alle esibizioni di Serena Brancale, Tananai e Francesca Michielin. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La scaletta del concerto di Radio Kiss Kiss 2025 a Napoli: l’ordine dei cantanti e gli orari

