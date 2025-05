La Roma inglese Sguardi britannici tra fascino e repulsione nella città eterna

La Roma inglese: un viaggio affascinante tra storia e cultura, dove ogni angolo racconta un legame unico. A pochi passi dal Cimitero acattolico, gli sguardi britannici oscillano tra venerazione e diffidenza per Trastevere. Questo contrasto riflette un trend più ampio: la continua attrazione per l'eterogeneità culturale della Capitale, che sa affascinare e spaventare al tempo stesso. Scopri come questi mondi si intrecciano in un percorso sorprendente!

Può apparire paradossale che a separare fisicamente quello che per lungo tempo venne conosciuto come Cimitero degli inglesi, ora Cimitero acattolico, e il quartiere più temuto e meno amato dagli inglesi, ovvero Trastevere, scorra una unica strada, un rettilineo che si dipana tra le spalle della Piramide Cestia e il Tevere, ovvero via Marmorata. I letterati britannici sciamati a Roma per abbeverarsi della grandezza storica e mitografica della città, dai romantici Shelley, Keats e Byron, arrivando poi a Robert Browning e Ruskin, in ogni epoca e tempo, si tennero a debita distanza dal popoloso rione di Trastevere, che godeva di una fama sinistra e di un clima malsano, a causa anche della vicinanza col Tevere.

Ossa umane nel cantiere vicino al Castello, Sos di Legambiente per il Cimitero degli Inglesi

Le associazioni ambientaliste di Legambiente rilasciano un nuovo appello dopo il ritrovamento di ossa umane nel cantiere vicino al Castello Sos, destinato ai lavori di riqualificazione del percorso pedonale.

