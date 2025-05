La rivoluzione delle strisce blu a Monza | stop al pagamento serale e agevolazioni per i lavoratori

Monza sta vivendo una vera e propria rivoluzione delle strisce blu! Con l'abolizione del pagamento serale e nuove agevolazioni per i lavoratori, la giunta non solo semplifica la vita agli automobilisti, ma affronta anche il tema cruciale dell'inquinamento urbano. Questo è un passo verso città piÚ vivibili, dove le esigenze dei cittadini vengono messe al primo posto. Scopri come questa iniziativa può ispirare altre città italiane a seguire l'esempio!

Monza, 31 maggio 2025 –  Quella in corso a Monza n on è una semplice aggiunta di parcheggi a strisce blu. È un cambio di visione politica, che la giunta spiega di aver adottato per mettere ordine alla viabilitĂ e attuare una seria azione di contrasto all’inquinamento. Senza però rimanere insensibili alle istanze dei cittadini. Proprio per questo ieri il vicesindaco e assessore al Bilancio, Egidio Longoni, e l’assessora alla MobilitĂ , Irene ZappalĂ , hanno annunciato – in un incontro alla sede del Pd di via Arosio – novitĂ che vedremo a partire da giugno. “Per quanto riguarda la nuova Zpru Villa Reale (attiva dal 3 giugno) abbiamo deciso di e liminare il pagamento dopo le 20 – spiega l’assessora Zappalà – e stiamo ultimando i dettagli di nuove convenzioni tra Monza MobilitĂ e gli esercizi commerciali per permettere ai lavoratori abbonamenti con tariffe agevolate e valevoli anche sabato e domenica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it