La ripartenza di Arquata | Le frazioni risorgeranno A luglio riapre la strada per Forca Canapine

A luglio, Arquata si prepara a rinascere! La riapertura della strada per Forca Canapine segna un momento cruciale nel lungo cammino verso la ricostruzione, quasi nove anni dopo il devastante terremoto. Con l'accelerazione del commissario straordinario Guido Castelli, le frazioni torneranno a vivere, stimolando un turismo che può rivitalizzare l'intera area. Scopri come la determinazione può riscrivere il futuro di un borgo segnato dal dolore.

Quasi nove anni, ormai, sono trascorsi dal 24 agosto del 2016, quando il terremoto distrusse il borgo di Arquata e, in particolare, la frazione di Pescara del Tronto. E, dopo tanto tempo, la ricostruzione sta finalmente decollando, grazie all’accelerazione impressa dal commissario straordinario Guido Castelli. Nel corso dell’estate, ad esempio, entreranno nel vivo i lavori che riguardano le frazioni e diverse famiglie avranno la possibilitĂ di lasciare le casette per rientrare nelle proprie abitazioni ricostruite. Un bel segnale di speranza e di ripartenza, dunque, accolto con soddisfazione dal primo cittadino Michele Franchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La ripartenza di Arquata: "Le frazioni risorgeranno. A luglio riapre la strada per Forca Canapine"

La ripartenza di Arquata: "Le frazioni risorgeranno. A luglio riapre la strada per Forca Canapine"

