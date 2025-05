La Regione collauda la telemedicina | Nuova piattaforma a fine 2025

Il Piemonte si prepara a rivoluzionare la sanità con il collaudo della nuova piattaforma di telemedicina, un passo verso un sistema sanitario più accessibile e innovativo. Entro la fine del 2025, questa infrastruttura regionale non solo migliorerà l'assistenza ai pazienti, ma si inserisce in un trend globale di digitalizzazione della salute. Curiosi di scoprire come la tecnologia può trasformare la nostra vita quotidiana? Restate sintonizzati!

Il Piemonte è tra le prime Regioni d’Italia a collaudare l’Infrastruttura Regionale di Telemedicina (IRT) per la realizzazione dei servizi di telemedicina L’assessore alla Sanità, Federico Riboldi, ha ricordato che «come annunciato a fine 2024 entro il primo semestre di quest’anno è partito il collaudo dell’IRT, che permetterà alle Aziende Sanitarie Regionali, per la fine dell’anno, di avviare i servizi di telemedicina . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La Regione collauda la telemedicina: “Nuova piattaforma a fine 2025”

Telemedicina: concluso il collaudo della nuova rete regionale

Riporta casalenews.it: L'assessore Federico Riboldi e il direttore Adriano Leli: "Un intervento realizzato grazie ai quasi 39 milioni di euro del PNRR e che renderà la sanità ancora più vicina ai ...

Telemedicina, a luglio collaudo nuova piattaforma toscana

Si legge su ansa.it: A luglio prossimo sarà collaudata ed entrerà in funzione la nuova piattaforma per la telemedicina in Toscana: si integra con il Cup, spiega la Regione, per gestire le prenotazioni di prestazioni, con ...

Toscana, a luglio sarà collaudata la nuova piattaforma digitale per la telemedicina

Da 055firenze.it: L'obiettivo futuro della Regione Toscana è la “telemedicina” con i suoi servizi di telemonitoraggio e teleassistenza, ovvero la possibilità di essere seguiti direttamente da casa, o al massimo ...