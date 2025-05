La reazione inaspettata di Martina De Ioannon durante la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Martina De Ioannon sorprende tutti con la sua reazione alla scelta di Gianmarco Steri a "Uomini e Donne". In un gesto inaspettato, augura buona fortuna all'ex corteggiatore, dimostrando che anche dopo la fine di una storia, il rispetto e la positività possono prevalere. Questo episodio riflette un trend sempre più forte: il benessere emotivo e il supporto reciproco tra ex. Una scelta matura che invita alla riflessione!

Martina De Ioannon ha augurato buona fortuna a Gianmarco Steri, suo ex corteggiatore a "Uomini e Donne". La tronista ha postato su Instagram una story con la quale ha confermato di avere visto in tv la puntata della scelta. Accanto a lei il fidanzato Ciro Solimeno.

Martina De Ioannon, lite con ex volto di UeD: l’ex tronista asfalta

Martina De Ioannon è al centro di una polemica con un ex volto di "Uomini e Donne". Nel frattempo, l'ex tronista vive una dolce relazione con Ciro Solimeno, condividendo momenti di vita quotidiana e romantiche vacanze.

