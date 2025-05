La reazione di Giorgia Meloni al post che augura la morte della figlia come Martina Carbonaro | Non è rabbia è qualcosa di più oscuro

Giorgia Meloni lancia un appello potente: «Esistono confini che non devono essere superati mai». La minaccia alla vita della figlia Ginevra segna un momento oscuro nella nostra società, oltrepassando il confine della critica politica. Questo episodio ci invita a riflettere sull'odio dilagante sui social e sull'importanza di difendere valori fondamentali come la dignità umana. È tempo di unirci contro ogni forma di violenza, anche verbale.

«Esistono confini che non devono essere superati mai» scrive Giorgia Meloni su X a proposito delle minacce di morte alla figlia Ginevra. Davanti a quella frase di sostanziale minaccia, la presidente del Consiglio parla di un clima che va ben oltre la critica politica. E che dovrebbe in qualche modo trovare tutti d'accordo nel condannare certe forme d'odio: «Questo non è scontro politico. Non è nemmeno rabbia. È qualcosa di più oscuro, che racconta un clima malato, un odio ideologico, in cui tutto sembra lecito, anche augurare la morte a un figlio per colpire un genitore». L'appello di Meloni. Nel suo post, Meloni si augura che «contro questo clima violento la politica, tutta, dovrebbe sapersi unire.