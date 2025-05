La rabbia e lo strazio di Silvia figlia di Teresa Meneghetti | Mia madre uccisa a 82 anni e l’ergastolo lo scontiamo noi

La storia di Silvia Bindella è un grido di dolore che attraversa le strade di Milano, ma rappresenta anche una battaglia collettiva contro l'ingiustizia. In un'epoca in cui la violenza sembra imperversare, la sua testimonianza ci invita a riflettere su come il peso del passato possa segnare il presente. L'ergastolo? È un fardello che portiamo noi, mentre il futuro di chi amiamo si spegne. La musica, ora solo un ricordo, diventa simbolo di sogni infranti

Milano, 31 maggio 2025 – Silvia Bindella estrae, da un cassetto pieno di infiniti ricordi, una vacanza insieme a Ibiza perché "prima di morire mia mamma voleva prendere l'aereo". Una canzone di Tananai cantata a squarciagola con lei, Teresa Emma Meneghetti. La promessa di accompagnarla a un concerto di uno dei suoi cantanti preferiti non si è mai realizzata, perché la donna, 82 anni, lo scorso 14 maggio è stata ammazzata nella sua casa in via Verro 46, prima periferia Sud, da un 15enne, M.S., che fino a un anno fa viveva con la madre nello stesso stabile. "La mamma era una persona speciale, buona e generosa, ha aiutato anche quel ragazzo che poi è diventato il suo assassino ", racconta la figlia.

