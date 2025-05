La Puglia interrompe qualsiasi rapporto con Israele governatore Emiliano | Nella Striscia genocidio di inermi palestinesi – VIDEO

La Puglia alza la voce e interrompe i rapporti con Israele, un gesto che segna un cambio di rotta significativo in un contesto internazionale sempre più polarizzato. Il governatore Emiliano e il Consiglio comunale di Bari si uniscono per denunciare il drammatico conflitto nella Striscia di Gaza. È un segnale forte in un'epoca in cui le scelte politiche locali possono influenzare dibattiti globali. Resta da chiedersi: quale sarà la reazione della comunità internazionale?

Anche il Consiglio comunale di Bari si è mosso nella stessa direzione, approvando un ordine del giorno che colpisce direttamente la partecipazione israeliana alla Fiera del Levante La Puglia prende una netta posizione contro Israele denunciando il genocidio in corso nella Striscia.

Gaza, dalla Puglia un segnale al governo: Emiliano interrompe tutti i rapporti con Israele

La Regione Puglia, guidata da Michele Emiliano, ha annunciato l'interruzione di tutti i rapporti con Israele come segnale di solidarietà e vicinanza a Gaza.

