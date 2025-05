La Provincia è ancora in stallo Il centrodestra va all’attacco del Pd

La tensione politica in provincia raggiunge un nuovo picco! Il centrodestra, con la lista Comuni per la Provincia, attacca frontalmente il PD, accusandolo di immobilismo. In un clima di crescente instabilità, questa polemica mette in luce il fragoroso dibattito su come le amministrazioni locali affrontano le sfide contemporanee. Sarà la spinta necessaria al cambiamento? La risposta potrebbe influenzare l’intero panorama politico!

Un duro comunicato della lista di centrodestra Comuni per la Provincia infiamma il dibattito politico in seno all’amministrazione provinciale. A scatenare la reazione è stata la presa di posizione del Partito Democratico, che ieri ha denunciato lo stallo in cui versa l’ente e chiesto al presidente Alessandro Polcri (nella foto) di dimettersi o assumersi pienamente le sue responsabilità. La replica non si è fatta attendere. Secondo Comuni per la Provincia: "Quanto si legge oggi a firma della segreteria Pd è surreale". Il riferimento va alla decisione di tre anni fa del centrosinistra – Pd incluso – di appoggiare Polcri alle elezioni per la presidenza della Provincia, "sfruttando le divisioni interne del centrodestra". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Provincia è ancora in stallo. Il centrodestra va all’attacco del Pd

Altro che spallata, il centrodestra sbaraglia in Abruzzo e in Provincia di Roma. La mappa dei Comuni “vincenti”

Il centrodestra si impone con decisione in Abruzzo e nella provincia di Roma, ribaltando le aspettative.

Cerca Video su questo argomento: Provincia Stallo Centrodestra Attacco Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Provincia è ancora in stallo. Il centrodestra va all’attacco del Pd; A Palazzo Natta l’affondo del Pd: “Province allo stallo, dimissioni”; Centrodestra in stallo dopo le comunali, i numeri del consenso aspettando i referendum 2025. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Provincia, stallo senza precedenti". Il Pd alza la voce e incalza Polcri

Come scrive msn.com: AREZZO Emergenza istituzionale in Provincia di Arezzo. A denunciarla è il Partito Democratico, che punta il dito contro la maggioranza ...

La Provincia torna al centrodestra? Polcri: "Impossibile un governo di larghe intese"

Si legge su arezzonotizie.it: Alessandro Polcri ha scelto la maggioranza di centrodestra. La Provincia di Arezzo così non ... e utile - la definisce - per superare lo stallo che si era creato". "Io credo - dice Polcri ...

Pd, stallo in tutta la provincia. Prato, ore decisive per il derby rosa. E a Vaiano si rischia la spaccatura

Lo riporta lanazione.it: In provincia, definita la sfida di Montemurlo con l’ufficializzazione, ieri, della candidatura per il centrodestra dell’imprenditore Lorenzo Marchi che sfiderà il sindaco uscente Simone ...