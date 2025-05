La protesta | Manifestazione nazionale contro la scuola della destra

Una mobilitazione che segna un momento cruciale nel dibattito educativo italiano. La protesta contro le nuove linee guida del ministro Valditara sfida il modello di scuola della destra, mettendo in luce la crescente preoccupazione per una formazione che rischia di perdere la sua neutralità. In un contesto di polarizzazione politica, l’istruzione diventa il campo di battaglia per il futuro delle nuove generazioni. Sarà davvero questo il cambiamento che vogliamo?

La mobilitazione contro le contestate linee guida per l’insegnamento volute dal ministro dell’Istruzione (e merito), Giuseppe Valditara, e confezionate con il supporto di Ernesto Galli della Loggia, autore dei passaggi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La protesta: «Manifestazione nazionale contro la scuola della destra»

Giornalisti La7 in sciopero contro Urbano Cairo e Mentana, i motivi della protesta della redazione del Tg

I giornalisti di La7 indicono uno sciopero di tre giorni contro Urbano Cairo e Enrico Mentana, denunciando condizioni lavorative insoddisfacenti.

