La promessa di Kvaratskhelia in caso di vittoria della Champions | “Berremo del vino dalla coppa”

Kvaratskhelia, talento del Napoli, non si dimentica mai delle sue radici. In vista della finale di Champions League, ha fatto una promessa audace: "Berremo del vino dalla coppa!" Questo gesto non è solo un omaggio alla sua Georgia, ma un simbolo di unità e speranza. In un calcio sempre più globalizzato, il legame con le proprie origini diventa un potente elemento motivazionale. Chi vincerà? Scopriamolo insieme!

Kvaratskhelia non dimentica la sua Georgia neanche prima della finale di Champions League contro l'Inter, ha fatto una promessa al suo ex allenatore: "Porterà la coppa qui a Tbilisi". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La promessa di Kvaratskhelia in caso di vittoria della Champions: “Berremo del vino dalla coppa”

