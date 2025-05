La Promessa Anticipazioni Spagnole | Catalina alla riconquista di Adriano I suoi figli devono avere un padre!

Nelle prossime puntate de "La Promessa", Catalina intraprenderà un viaggio emotivo per riconquistare Adriano, svelandogli una notizia che potrebbe cambiare tutto: diventerà padre. In un'epoca in cui la paternità è sempre più al centro delle dinamiche familiari, come reagirà il mezzadro a questa rivelazione? E quale futuro attende la marchesina? Non perderti gli sviluppi di una storia d'amore avvincente, in arrivo su Rete4!

Nelle prossime puntate de La Promessa Catalina deciderà di trovare Adriano e di rivelargli che presto diventerà padre. Come reagirà il mezzadro? Quale sarà il futuro della marchesina? Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi della Soap, presto in arrivo su Rete4. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina alla riconquista di Adriano. I suoi figli devono avere un padre!

La Promessa: Julia rivela di essere Matilde e scoppia la crisi tra Curro e Catalina

La tensione si intensifica in La Promessa! Domenica 18 maggio, Julia svelerà il suo vero identità: è Matilde, la compagna di Paco.

La Promessa, anticipazioni spagnole: Eugenia porta un'arma al battesimo, Curro disperato

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina è incinta!

