La Promessa anticipazioni 1 giugno | Cruz minaccia di licenziare chi parla del legame tra Manuel e Jana

La tensione sale ne "La Promessa" e il silenzio imposto da Cruz crea un'atmosfera carica di suspense. In un'epoca in cui le relazioni sono messe alla prova da segreti e minacce, il legame tra Manuel e Jana diventa sempre più fragile. Chi avrà il coraggio di opporsi? Non perdere l'appuntamento di domani, 1 giugno, su Rete 4 alle 19:40 per scoprire se l'amore potrà finalmente trionfare!

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani: Cruz è determinata a separare definitivamente Manuel e Jana: alla tenuta cala il silenzio imposto dalla marchesa. La Promessa torna su Rete 4 domani, domenica 1 giugno alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Amalia chiede aiuto a Lope per riportare Vera a casa ma poi lo offende, Julia si confida con Martina. La soap spagnola è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto dell'episodio precedente Pelayo non riesce a perdonare Catalina dopo che lei gli ha confessato di aver passato una notte di passione con Adriano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 1 giugno: Cruz minaccia di licenziare chi parla del legame tra Manuel e Jana

La Promessa, anticipazioni da lunedì 26 maggio a domenica 1°giugno 2025: Cruz blocca le nozze segrete tra Manuel e Jana

Nelle anticipazioni de La Promessa, da lunedì 26 maggio a domenica 1 giugno 2025, le nozze segrete tra Jana e Manuel subiscono una brusca interruzione: Cruz Ezquerdo scopre il loro piano e si oppone fermamente a questo matrimonio clandestino.

Cerca Video su questo argomento: Promessa Anticipazioni 1 Giugno Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

La Promessa, le anticipazioni dal 1° al 7 giugno 2025; La Promessa Anticipazioni dall’1 al 7 giugno 2025: Manuel arrestato, Jana si dispera; La promessa, le trame della settimana dal 2 all'8 giugno; La promessa, le anticipazioni: la decisione di Martina. 🔗Su questo argomento da altre fonti

La Promessa Anticipazioni 1° giugno 2025: Cruz minaccia tutti, nessuno deve parlare di Manuel e Jana!

Scrive msn.com: Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 1° giugno 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap, Cruz intimare a tutti di non far parlare della relazione tra Jana e Manuel men ...

Anticipazioni TV: La promessa, cosa accadrà nella puntata del 1° giugno 2025 su Rete4

Come scrive ecodelcinema.com: Il 1° giugno 2025, "La Promessa" su Rete4 esplora tensioni tra Cruz, Jana e Manuel, mentre Julia affronta il suo passato con Martina e Amalia si scontra con Lope per la figlia Vera.

La Promessa anticipazioni 1 giugno: Cruz minaccia di licenziare chi parla del legame tra Manuel e Jana

Lo riporta informazione.it: Il 1° giugno 2025, la soap spagnola “La Promessa” ha regalato ai telespettatori un episodio carico di emozioni, tensioni e colpi di scena, confermando il suo successo nel… Leggi ...