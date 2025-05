La Promessa Anticipazioni 1 giugno 2025 | Cruz minaccia tutti nessuno deve parlare di Manuel e Jana!

Il 1° giugno 2025, La Promessa promette colpi di scena incandescenti: Cruz, sempre più minaccioso, proibisce a tutti di parlare della torbida relazione tra Jana e Manuel. Ma non è solo una questione di gelosia; si intrecciano segreti e rivelazioni! Nel frattempo, Julia si prepara a svelare il mistero che la tormenta. Riuscirà a fare chiarezza? Scopriamo insieme le trame avvincenti che ci tengono incollati allo schermo!

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 1° giugno 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap, Cruz intimare a tutti di non far parlare della relazione tra Jana e Manuel mentre Julia confesserà a Martina cosa vuole davvero scoprire. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 1° giugno 2025: Cruz minaccia tutti, nessuno deve parlare di Manuel e Jana!

La Promessa, anticipazioni da lunedì 26 maggio a domenica 1°giugno 2025: Cruz blocca le nozze segrete tra Manuel e Jana

Nelle anticipazioni de La Promessa, da lunedì 26 maggio a domenica 1 giugno 2025, le nozze segrete tra Jana e Manuel subiscono una brusca interruzione: Cruz Ezquerdo scopre il loro piano e si oppone fermamente a questo matrimonio clandestino.

Cerca Video su questo argomento: Promessa Anticipazioni 1 Giugno Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

La Promessa, le anticipazioni dal 1° al 7 giugno 2025; La Promessa Anticipazioni dall’1 al 7 giugno 2025: Manuel arrestato, Jana si dispera; La promessa, le trame della settimana dal 2 all'8 giugno; La promessa, le anticipazioni: la decisione di Martina. 🔗Ne parlano su altre fonti

La Promessa Anticipazioni 1° giugno 2025: Cruz minaccia tutti, nessuno deve parlare di Manuel e Jana!

Scrive comingsoon.it: Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 1° giugno 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap, Cruz intimare a tutti di non far parlare della relazione tra Jana e Manuel men ...

Anticipazioni TV: La promessa, cosa accadrà nella puntata del 1° giugno 2025 su Rete4

Segnala ecodelcinema.com: Il 1° giugno 2025, "La Promessa" su Rete4 esplora tensioni tra Cruz, Jana e Manuel, mentre Julia affronta il suo passato con Martina e Amalia si scontra con Lope per la figlia Vera.

La Promessa, anticipazioni domenica 1 giugno 2025: Maria accusa Petra!

Lo riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...