la polonia vota sceglie il presidente e il suo posto nel mondo

La Polonia si prepara a una scelta cruciale, che potrebbe ridefinire il suo ruolo sulla scena mondiale. Mentre le elezioni si avvicinano, il voto non influenzerĂ direttamente la geopolitica, ma il risultato avrĂ ripercussioni significative. Un aspetto interessante? La crescente attenzione dei giovani verso le questioni europee dimostra un cambiamento di mentalitĂ . Saranno loro a decidere il futuro del Paese e dell'Europa. Rimanete sintonizzati!

Varsavia, dalla nostra inviata. La politica internazionale avrĂ poco peso sul voto in Polonia, ma il risultato del voto in Polonia peserĂ come un macigno sulla politica internazion. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it