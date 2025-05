La poesia tra i vicoli C’è Il Maggio dei libri

Nel cuore di Tavernelle, le strade si sono trasformate in un palcoscenico poetico. Gli alunni della Scuola Primaria hanno steso un bucato speciale, profumato di versi e creatività, per celebrare il "Maggio dei Libri". Questa iniziativa non solo valorizza la lettura, ma nutre anche un senso di comunità vivace e partecipativa. Un modo originale per riscoprire la bellezza della poesia, coinvolgendo grandi e piccini in un abbraccio culturale senza tempo.

Un bucato speciale è stato steso nei giorni scorsi lungo le strade di Tavernelle. “Profumavano“ di poesia i vicoli della piccola frazione di Panicale lunedì e mercoledì scorsi, grazie all’ingegno e alla creatività degli alunni della Scuola Primaria, che per questa edizione del “ Maggio dei libri “, insieme ai propri docenti, si sono adoperati per far uscire versi e pensieri dalle classi e condividerli con la comunità locale. Distribuite in più giornate, sono state varie e molto originali le attività che la scuola Don Milani di Tavernelle ha messo in campo in questo ultimo scorcio di anno scolastico, partecipando appunto alla campagna nazionale di promozione della lettura “Il maggio dei libri“. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La poesia tra i vicoli. C’è “Il Maggio dei libri“

