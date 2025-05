la passeggiata in stile rinato un angolo liberty

La passeggiata si trasforma in un museo all'aperto! Con il restauro della cupola dello stabilimento Bertuccelli, 990 formelle tornano a splendere grazie all'impegno di una cooperativa sociale fiorentina. Questo progetto non solo celebra il fascino del liberty, ma sottolinea anche l'importanza del patrimonio culturale e dell'arte collettiva. Scoprire questi tesori è un invito a riscoprire la bellezza che ci circonda, passo dopo passo.

Restaurata la cupola dello storico stabilimento Bertuccelli in passeggiata: 990 formelle sistemate dalle mani di un appassionato per far rinascere il perfetto stile liberty del passato. Sono state realizzate dai ragazzi di una cooperativa sociale fiorentina. La passeggiata e' un coacervo di opere d'arte da scoprire ed amare come tasselli di piccoli momenti di gloria della Viareggio che fu e ritorna. Recuperare l'esistente con cura e cultura: Mauro Martignani, direttore di banca originario di Camaiore, ha messo a frutto la sua certosina passione per aiutare le maestranze a riportare alla perfezione la copertura dell'edificio.