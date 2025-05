La pandemia negli scatti di Tramandoni

La pandemia ha lasciato un segno indelebile nelle nostre vite, e ora Marcello Tramandoni ci invita a riviverlo attraverso il suo libro "Vite da pandemia". Con oltre cento immagini, il fotografo cattura momenti di resilienza e umanità che meritano di essere ricordati. Questa raccolta è non solo un omaggio alla memoria collettiva, ma un invito a riflettere su come abbiamo affrontato l'inaspettato. Scopriamo insieme la bellezza nascosta in tempi difficili.

Ci sono immagini che non si dimenticano. Con questo spirito il fotografo Marcello Tramandoni ha consegnato al sindaco Fabrizio Ciarapica una copia del suo libro " Vite da pandemia ", con oltre cento scatti realizzati tra il 2020 e il 2022, durante i giorni più duri dell’ emergenza sanitaria. "Ho iniziato per caso – racconta Tramandoni – con qualche scatto in spiaggia, al molo. Da lì è cresciuo il desiderio di raccontare la trasformazione segnata dal distanziamento, dalle mascherine, dai gesti nuovi". Tramandoni, nato a Montecosaro, collabora con la Fototeca di Morrovalle e ha esposto in numerose città italiane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La pandemia negli scatti di Tramandoni

