La musica i legni e quella chitarra rotta | così è nata la storia di LaGiò Guitars

...una grande opportunità! LaGiò Guitars è il risultato di un'imprevista rottura che ha trasformato la passione per la musica in un'arte unica. In un mondo sempre più digitalizzato, riscoprire il fascino del legno e della lavorazione artigianale è un ritorno alle radici. Questo trend fa vibrare i cuori degli amanti della musica, ricordando che ogni sfida può dare vita a qualcosa di straordinario. Scopri come una crisi può dar vita a melodie indimenticabili!

Forse, se in quel pomeriggio di tanti anni fa, quella chitarra non si fosse rotta, oggi staremmo raccontando un’altra storia. Magari, Marco Rosati avrebbe continuato a fare il suo lavoro e LaGiò Guitars non avrebbe mai visto la luce. E invece, come spesso succede, da una “crisi” può nascere. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - La musica, i legni e quella chitarra rotta: così è nata la storia di LaGiò Guitars

