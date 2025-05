La musica contro il silenzio sul genocidio in Palestina | un concerto davanti al Politeama

La musica si fa eco di una voce potente e necessaria: domenica 1° giugno, il Politeama di Palermo ospiterà un concerto che unisce artisti e cittadini in un abbraccio solidale per il popolo palestinese. In un momento storico in cui l'arte e la cultura si schierano contro l'indifferenza, questa manifestazione rappresenta un appello accorato per i diritti umani. Unisciti a noi per rompere il silenzio!

380 registi e attori a Cannes denunciano il silenzio sul genocidio a Gaza

In occasione dell'apertura del Festival di Cannes, 380 registi e attori si uniscono in un editoriale su Libération per denunciare il silenzio internazionale sul genocidio a Gaza.

