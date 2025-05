La Milanesiana alla Villa di Artimino tra letteratura e matematica

Un connubio affascinante tra letteratura e matematica, quello che si è svolto alla villa Medicea di Artimino! La Milanesiana, festival di cultura che esplora i legami inaspettati tra discipline, ha regalato momenti indimenticabili grazie alle note di Paolo Fresu. In un contesto così suggestivo, si riscopre l'importanza di unire arte e scienza. Un evento da non perdere, per chi ama le connessioni sorprendenti della conoscenza!

Firenze, 31 mag. (askanews) - Le note di Paolo Fresu e Pierpaolo Vacca si inseguono, si intrecciano e si riverberano nella villa Medicea La Ferdinanda ad Artimino, dove ha sede la neonata Fondazione Giusppe Olmo. Un luogo carico di storia e bellezza, patrimonio Unesco, nel cuore della produzione del Carmignano Docg. Qui ha fatto tappa la Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, con un appuntamento dal titolo L'infinito tra matematica e letteratura a cui hanno preso parte anche Paolo Zellini, matematico e saggista insignito del Premio Scuola Pitagorica La Milanesiana per le Scienze 2025 e Abdulrazak Gurnah, Premio Nobel per la Letteratura 2021.

Una giornata nella Tenuta di Artimino per scoprire la Villa dei Cento Camini e la nuova fondazione Giuseppe Olmo

In una giornata primaverile presso la tenuta di Artimino, scopriamo la suggestiva Villa dei Cento Camini e la nuova Fondazione Giuseppe Olmo, tra panorami mozzafiato, dettagli architettonici unici e la passione per il ciclismo del grande Giuseppe Olmo.

