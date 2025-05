La mia Amica Zoe | la storia unica e potente di una giovane veterana in una clip in anteprima esclusiva del film

Scopri la storia di "La mia amica Zoe", un film che affronta tematiche attuali come il reinserimento sociale dei veterani, portando in sala il coraggio e la resilienza di chi ha vissuto in prima linea. In arrivo l'11 giugno, questa opera prima promette di emozionare e far riflettere, con un cast stellare che include anche Morgan Freeman. Non perdere la clip esclusiva: è solo l'inizio di un viaggio straordinario!

Arriverà nelle sale italiane l'11 giugno, distribuito da Europictures, La mia Amica Zoe, potente opera prima ispirata alla vera storia di una giovane veterana della guerra in Iraq. Del film con Sonequa Martin-Green e Natalie Morales vi mostriamo una clip in anteprima esclusiva di cui è protagonista anche Morgan Freeman. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La mia Amica Zoe: la storia unica e potente di una giovane veterana in una clip in anteprima esclusiva del film

La mia amica Zoe, il toccante film tratto dal romanzo di Philip Beard presto nei cinema; Cinema, i film in uscita del mese di giugno 2025. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Arriva nelle sale italiane “La mia amica Zoe”: un film che racconta il dramma dei veterani

Film La Mia Amica Zoe, un mix di drama e dark comedy con Sonequa Martin-Green

