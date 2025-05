La Max Mara Whitney Bag compie dieci anni L' accessorio nato dalla collaborazione con il Renzo Piano Building Workshop è il simbolo dell' unione tra moda e design

La Max Mara Whitney Bag festeggia dieci anni e si conferma un'icona di stile che fonde moda e design. Creata in collaborazione con il Renzo Piano Building Workshop, ha conquistato il mondo da Manhattan. In un’epoca dove gli accessori raccontano storie, la Whitney si distingue non solo per il suo design raffinato, ma anche per la capacità di oltrepassare confini culturali. Scopri come questa borsa ha cambiato il panorama della moda!

D a Manhattan al resto del mondo. Si contano sulle dita di una mano gli accessori capaci di entrare nell’immaginario collettivo, superando confini e barriere, trasformandosi in inconfondibili icone. In soli dieci anni la Max Mara Whitney Bag ci è riuscita. Borse e scarpe: i colori di tendenza PE 2025 X Era il 2015, infatti, quando la casa di moda italiana dava vita ad una It Bag destinata a cambiare il suo destino. Inedita sintesi di architettura e moda, di design e artigianalità, la creazione della maison rappresenta un unicuum nella fashion industry. Un decennio dopo, la Max Mara Whitney Bag esercita ancora un fascino impareggiabile. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La Max Mara Whitney Bag compie dieci anni. L'accessorio nato dalla collaborazione con il Renzo Piano Building Workshop è il simbolo dell'unione tra moda e design

Whitney Gala, a New York le star celebrano uno degli accessori più iconici di Max Mara (e non solo)

Al Whitney Gala di New York, le star hanno celebrato il decimo anniversario del Whitney Museum e della iconica Max Mara Whitney Bag, progettata da Renzo Piano Building Workshop.

