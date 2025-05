La magia delle Mille miglia Torna il 18 giugno in Piazza il museo viaggiante delle auto

Il 18 giugno, la magia della 1000 Miglia rivive in Piazza del Campo con un museo viaggiante che racconta la storia dell'auto. Non è solo una corsa, ma un viaggio nel tempo che celebra l'eleganza e l'ingegno automobilistico. Quest'anno, più che mai, la passione per il vintage si fa sentire: un richiamo irresistibile all'amore per le auto storiche, che continua a coinvolgere generazioni di appassionati. Sei pronto a vivere questa esperienza unica?

Non è solo una corsa di auto storiche, la 1000 Miglia. È un’esperienza, da vivere, da guardare. È il passato che, da 43 anni, si rinnova, sul percorso Brescia-Roma e ritorno. Il ‘museo viaggiante unico al mondo’, così lo definì Enzo Ferrari, farà tappa a Siena mercoledì 18 giugno, nel secondo dei cinque giorni totali. Piazza del Campo accoglierà i piloti al mattino in tutto il suo splendore: ci saranno, al solito, vip e personaggi famosi, gli organizzatori tengono le bocche cucite, ma qualche nome è circolato, come quello degli habitué Joe Bastianich e Carlo Cracco e la leggenda dell’automobilismo Jacky Ickx. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La magia delle Mille miglia. Torna il 18 giugno in Piazza il "museo viaggiante" delle auto

I mezzi parcheggiati nella Conchiglia per la sosta pranzo che si terrà in piazza del Mercato. L'assessore Giunti: "Accogliamo con orgoglio questa corsa di stile e internazionalità".

Prosegue inoltre il progetto 1000 Miglia Autonomous Drive con il Politecnico di Milano: l'auto con il robo-autista che punta a completare gran parte del percorso in Modalità di guida autonoma.

1000 Miglia 2025: mercoledì 18 giugno 420 gioielli a quattro ruote costruiti fra il 1927 e il 1947 in piazza del Campo a Siena