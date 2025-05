La magia della finale di Champions Psg-Inter raccontata da Sky Sport minuto per minuto

La finale di Champions League PSG-Inter si avvicina e Sky Sport è pronta a catturare ogni attimo di questa grande sfida. Con una squadra di oltre 90 professionisti, l'emozione si fa palpabile: ogni minuto sarà raccontato con passione e competenza. In un periodo in cui il calcio si reinventa, questa copertura rappresenta il perfetto connubio tra tradizione e innovazione. Chi vincerà il trofeo più ambito d'Europa? La risposta è solo a un passo!

(Adnkronos) – Sky sta raccontando l'avvicinamento alla finale di Champions League PSG-Inter minuto per minuto, con una copertura di altissimo livello grazie alla squadra Sky Sport, guidata dal direttore Federico Ferri e composta da oltre 90 tra giornalisti, talent, produttori, operatori e tecnici, e alla tecnologia sempre al top. La cronaca è iniziata con gli inviati Andrea Paventi e Matteo Barzaghi e i loro aggiornamenti continui dall'hotel che ospita l'Inter, l'Adnaz Munich, al centro di Monaco. Gli argomenti non mancano: novità sulla formazione nerazzurra, curiosità, tifosi VIP in visita alla squadra.

Inter umiliata dal PSG in finale di Champions, disfatta storica: Inzaghi chiude con zero titoli

Il PSG domina 5-0 contro l'Inter nella finale di Champions League e si prende la coppa. È la sconfitta più pesante in finale da quando è stata istituita la nuova formula del torneo.

Champions, finale da incubo: Inter travolta 5-0 dal Psg. Le pagelle: Dimarco disastroso (4), Lautaro fantasma (4). Kvaratskhelia in paradiso (7,5)

La finale di Champions League è stata vinta nettamente dal Psg che si è imposto sull'Inter con un netto 5-0. Parigini a segno con l'ex Hakimi, Doué (doppietta, primo ...