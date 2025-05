La madre di Vasilica Potincu uccisa da un 29enne | “Quando ha iniziato a dirgli di no l’ha minacciata di morte”

Una tragica storia di violenza domestica segna l'ennesimo capitolo di un fenomeno che sta emergendo con forza nella nostra società. Vasilica Potincu, 35 anni, ha perso la vita a Legnano, all'interno di una dinamica che mette in luce il dramma di molte donne costrette a subire minacce quotidiane. La sua vicenda ci invita a riflettere su quanto sia cruciale dare voce a chi vive nel silenzio della paura. Non possiamo restare indifferenti.

Vasilica Potincu è stata uccisa all'età di 35 anni, a Legnano (Milano), dal 29enne Andrea Mostoni. La donna sarebbe stata vittima di molestie e minacce da parte di Mostoni. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La madre di Vasilica Potincu, uccisa da un 29enne: “Quando ha iniziato a dirgli di no, l’ha minacciata di morte”

Legnano, la 35enne Vasilica Potincu trovata morta in casa con un coltello sulla schiena: la scoperta della vicina, killer in fuga

A Legnano, in provincia di Milano, è stata tragicamente scoperta la 35enne Vasilica Potincu, trovata morta nella sua abitazione con un coltello conficcato nella schiena.

Cerca Video su questo argomento: Madre Vasilica Potincu Uccisa Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

La doppia vita di Vasilica Potincu: mamma, segretaria ed escort per arrotondare; Escort uccisa con 9 coltellate in casa a Legnano: chi è l’operaio di 29 anni fermato per l’omicidio Vasilica Potincu; Vasilica Potincu uccisa a Legnano con un coltello nella schiena: perché l'ex marito non è indagato; Omicidio di Vasilica Potincu a Legnano, fermato un 29enne sospettato di averla uccisa: incastrato dalle prove. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Legnano, la madre di Vasilica Potincu: «Mia figlia aveva paura, minacce di morte e stalking»

Scrive informazione.it: La madre di Vasilica Potincu, la 35enne uccisa a coltellate sabato scorso in un appartamento di Legnano , ha raccontato ai carabinieri le minacce e il terrore che sua figlia viveva da mesi. «Quando ha ...

Dilkii Legnano: Shaqaale Loo Xiray Dhimashada Vasilica Potincu

Segnala notizie.it: La serata di sabato scorso ha segnato una tragedia a Legnano, un comune in provincia di Milano, dove Vasilica Potincu, una donna di 35 anni di origini romene, è stata brutalmente uccisa nel suo appart ...

Escort uccisa con 9 coltellate in casa a Legnano: chi è l’operaio di 29 anni fermato per l’omicidio Vasilica Potincu

Lo riporta msn.com: Il sospettato vive a Robecco sul Naviglio: nell’interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. La escort, alias Katty, era stata trovata nel suo appartamento con una lama piantata nella ...