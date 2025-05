La Madonna della Pace in Pellegrinaggio tra gli ammalati dell’Ospedale di Giugliano

La Madonna della Pace compie un pellegrinaggio toccante tra gli ammalati dell’ospedale di Giugliano, portando conforto e speranza. In un momento storico in cui la sanità vive sfide enormi, questo atto rappresenta una luce di solidarietà. Le preghiere risuonano tra reparti, unendo operatori e pazienti in un abbraccio di fede. Non è solo un rito: è un simbolo di resilienza collettiva, dove ogni mano che si stringe diventa una promessa di guarigione

Reparto per reparto, tra gli ammalati e operatori sanitari dell’ospedale San Giuliano di Giugliano a donare conforto. Il simulacro della Madonna della Pace in pellegrinaggio nel nosocomio cittadino. Preghiere e l’affidamento alla madonna per la guarigione. Un momento di forza per tutti gli operatori sanitari. Mani che si stringono nella speranza che passi la sofferenza. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - La Madonna della Pace in Pellegrinaggio tra gli ammalati dell’Ospedale di Giugliano

Tra fede, memoria e comunità: Regina Pacis celebra la Madonna della Pace

Tra fede, memoria e comunità, Regina Pacis celebra la Madonna della Pace con un’intensa settimana di festeggiamenti.

Cerca Video su questo argomento: Madonna Pace Pellegrinaggio Ammalati Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gli ammalati al centro del pellegrinaggio diocesano giubilare alla Madonna di Pinè, domenica 1° giugno. In diretta (ore 11) la Messa con il vescovo Lauro; Siracusa, Madonna delle Lacrime: giovedi prossimo il Giubileo dei pellegrini della Speranza. A seguire dei club service. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Pellegrinaggio per la pace,appello di Salvo Bisicchia: “La SLA non mi ferma,chiediamo aiuto a Maria”

Lo riporta siracusaoggi.it: Salvo Bisicchia torna a far parlare di sé, questa volta parlando alla città e lanciando un appello. Con la sua caparbietà ha immaginato, chiesto e ottenuto che il pellegrinaggio del 29 maggio dalla Ca ...

L’appello di Salvatore Bisicchia, affetto da SLA: “il 29 maggio pellegrinaggio per la pace”

siracusanews.it scrive: Riceviamo e pubblichiamo una nota di Salvatore Bisicchia, un ragazzo malato di Sla che vuole “gridare” dal proprio letto l’esigenza della pace attraverso il pellegrinaggio che condurrà i fedeli ai pie ...

Madonna di Medjugorje, messaggio oggi 25 maggio 2025/ “Siate operatori di speranza e pace, amanti della vita”

Riporta ilsussidiario.net: Madonna di Medjugorje, atteso messaggio oggi 25 maggio 2025: intenzioni della Gospa nel giorno dell'intronizzazione di Papa Leone XIV ...