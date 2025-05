La Madonna della Pace in pellegrinaggio a Liternum

La Madonna della Pace, simbolo di unità e speranza, si è mossa in pellegrinaggio verso Liternum, riunendo devoti e fedeli in un momento di intensa spiritualità. Questo evento non è solo una tradizione locale, ma riflette un trend più ampio di riscoperta delle radici e della comunità. La partecipazione massiva dimostra quanto sia forte il legame con la Madonna, un faro di luce in tempi di incertezze. Non perderti l'opportunità di vivere questa esperienza!

Il simulacro di Maria Santissima della Pace in pellegrinaggio a Liternum. Devoti e fedeli della fascia costiera in preghiera dinanzi alla zingarella. Una comunità quella della zona mare, da sempre legata alla Madonna. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - La Madonna della Pace in pellegrinaggio a Liternum

Tra fede, memoria e comunità: Regina Pacis celebra la Madonna della Pace

Tra fede, memoria e comunità, Regina Pacis celebra la Madonna della Pace con un’intensa settimana di festeggiamenti.

