La macchina del tempo La sfilata di moda storica a cura dell’Isis Valdarno

Preparati a fare un salto nel passato! Venerdì 6 giugno, piazza Masaccio a San Giovanni si trasformerà in un palcoscenico di eleganza e stile, con "La macchina del tempo". Scopri come la moda ha evoluto i suoi canoni dal 1930 al 1990, riflettendo le trasformazioni sociali e culturali di ciascun decennio. Un evento imperdibile, dove ogni outfit racconta una storia. Non mancare, la storia della moda ti aspetta!

Un viaggio nella storia della moda lungo sessant’anni: è quanto promette la sfilata "La macchina del tempo – Un viaggio nella moda dal 1930 al 1990", in programma venerdì 6 giugno alle ore 21.00 in piazza Masaccio, a San Giovanni. L’evento, a ingresso libero, è organizzato dal Comune in collaborazione con l’Isis Valdarno, nell’ambito del progetto della rete dei Poli Tecnico Professionali "Oro e Moda", promosso dalla Regione Toscana. ProtagonistI della serata gli studenti e le studentesse dell’indirizzo Moda dell’Isis, che porteranno in scena abiti originali ispirati ai decenni più iconici del Novecento, frutto di un percorso didattico e creativo basato su ricerca storica, progettazione e realizzazione sartoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "La macchina del tempo". La sfilata di moda storica a cura dell’Isis Valdarno

