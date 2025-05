La Luna di Fragola il solstizio d' estate e i baci tra pianeti | gli eventi astronomici da non perdere a giugno

Giugno è il mese magico per gli appassionati di astronomia! Con la Luna di Fragola che illumina le notti, il solstizio d'estate che segna l'inizio della stagione e i baci tra pianeti, il cielo ci regala spettacoli imperdibili. Questi eventi non solo affascinano, ma ci ricordano quanto sia straordinario il nostro universo. Prepara il telescopio e segna le date: il cielo ti aspetta!

Giugno, arriva uno dei mesi più amati dagli amanti del cielo, ricco di appuntamenti per gli appassionati di astronomia. Anche quest'anno non deluderà le aspettative. Qui vediamo i principali eventi astronomici segnalati da Meteo.it da segnare nella vostra agenda.

Giugno 2025 sarà un mese ricco di eventi astronomici, tra congiunzioni astrali, il Solstizio d'Estate e la spettacolare Luna Piena delle Fragole

A giugno ci sarà la Luna di Fragola e in questo 2025 sarà speciale: ecco perché dovreste ammirarla, considerando come la prossima volta che risulterà tanto bella e particolare sarà tra molti anni

A Luna di e Fragole di ghjugnu 2025 serà osservabile l'11 di ghjugnu, cù a so luminosità massima prevista à 07:44 GMT, 09:44 ora italiana.